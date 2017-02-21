РосСМИ нашли "виновных" в смерти Чуркина (видео)

По предварительной версии, из-за сердечного приступа. По данным корреспондентов "Комсомольской правды", в США дипломат сильно переживал из-за попытки американских СМИ найти российский след в американских выборах, поэтому у него якобы и случился сердечный приступ.

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Речь идет о статье, опубликованной на портале BuzzFeed, в которой смерть техсотрудника генконсульства РФ в Нью-Йорке связали с вмешательством российских разведслужб в предвыборную кампанию в США. В Америке отметили, что смерть коменданта генконсульства РФ наступила от естественных причин.

Напомним, 20 февраля в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года. Он стал шестым российским дипломатом, который умер за последние полгода.

New York Post сообщил, что Чуркин умер 20 февраля утром по местному времени в здании российского диппредставительства на Манхэттене из-за проблем с сердцем.