Украина рассматривает предложение РФ о дополнительных экспертах

Украина рассматривает вопрос о расширении списка международных наблюдателей, изучающих вопрос транзита газа через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Отрабатывается вопрос по расширению списка наблюдателей в соответствии с предложением Российской Федерации. Речь идет о том, чтобы наблюдатели-эксперты работали на объектах газотранспортной системы Украины, а также на объектах ГТС РФ, которые обеспечивают поставки и транзит газа до территории Украины», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он сообщил, что на сегодняшний день в рамках договоренностей, достигнутых Президентом Украины с руководством Еврокомиссии, премьером Чехии, председательствующей в ЕС, и в рамках договоренностей с РФ, в Украине уже работает группа экспертов-наблюдателей, и сегодня они работают на предприятиях НАК «Нафтогаз Украины».