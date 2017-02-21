ВР утвердила повестку дня шестой сессии

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 народных депутата.

Это было повторное голосование, поскольку во время первого "за" проголосовали лишь 218 депутатов.

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что в принятую повестку дня включены 2 тыс. 327 законопроектов. Среди них законопроект, предложенный фракцией "Блок Петра Порошенко", которым предусмотрено увеличение полномочий Генеральной прокуратуры Украины.