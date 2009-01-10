Тимошенко об отключениях тепла и горячей воды населению

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет об отсутствии оснований для прекращения подачи тепла и горячей воды в жилищно-коммунальной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Киеве журналистам после завершения переговоров с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ.

«Нет никаких оснований для того, чтобы население где-то не получало тепло и горячую воду. Если это где-то происходит - это является недопустимой недоработкой местной власти, потому что газ для населения НАК «Нафтогаз Украины» подает регулярно и в полном объеме», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что в 2008 году в газохранилищах Украины было накоплено достаточное количество природного газа на осенне-зимний период.

В тоже время, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, НАК «Нафтогаз Украины» сократил подачу природного газа для предприятий химической отрасли. «Сокращение подачи газа химическим предприятиям будет осуществляться на протяжении 3-4 дней, а затем планируется возобновить подачу газа в промышленный сектор», - пояснила глава правительства Украины.