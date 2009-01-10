В газовом скандале виноват Газпром - бывший замминистра

Бывший заместитель министра энергетики России Владимир МИЛОВ возлагает вину за кризисную ситуацию в газовых отношениях между Украиной и Россией на „Газпром”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил в эфире „Эхо Москвы”.

В.МИЛОВ объяснил, что „Газпрому” не нужно было доходить до крайности - отключения газа Украине. По его мнению, это создало серьезные проблемы для России, которая недополучает доходы от поставок газа в Украину и от его транзита в Европу.

«Это где-то 150 млн. долларов в день. На минуточку, где-то так миллиард долларов в неделю примерно. Это те деньги, которые сегодня, в условиях падающей экспортной выручки, России абсолютно нужны. И вот так вот легко подходить и отключать на раз газовые поставки в случае, если там возникли какие-то переговорные сложности…», - отметил эксперт.

Также В.МИЛОВ видит в этом конфликте «явный политический подтекст».

«Например, Беларуси или Армении газ поставляется по суперльготным ценам, и никаких трудностей с этими странами не возникает», - сказал он.

Кроме того, позиции «Газпрома» по цене на газ в ходе переговоров «откровенно слабые», считает В.МИЛОВ. «Очевидно, что мировые цены на нефть, к которым, собственно, привязаны европейские газовые котировки, падают. Очевидно, что среднегодовая цена для Украины 418 или 450 долл., как озвучил господин МИЛЛЕР, это слишком много», - заявил он.

Касаясь темы отбора Украиной газа, В.МИЛОВ считает, что «разговоры, которые мы слышим последнюю неделю о якобы «воровстве» газа, мне кажутся достаточно сложной юридической природой договоров, чтобы можно было так легко слово «воровство» использовать».

Он также напомнил, что в августе 2004 года был заключен прямой пятилетний договор «Газпрома» с НАК «Нафтогаз Украины”, где стороны договорились о поставках и транзите газа, где была неизменная транзитная ставка и неизменная цена на газ. „Мы бы сейчас еще жили по условиям этого договора в достаточно стабильных и предсказуемых условиях. Но, тем не менее, именно Россия потребовала три года назад пересмотреть условия этого договора”, - сказал он и напомнил первое крупное отключение в Украине в январе 2006 года.

Комментируя роль посредника – компании „РосУкрЭнерго” - в газовых поставках, В.МИЛОВ заявил, что информация, распространяемая в России о том, что посреднические структуры были внедрены в газовые отношения якобы по украинской инициативе, являются неправдой. „На самом деле, это было не так. Три года назад предложение о внедрении посредника «РосУкрЭнерго» выдвинул «Газпром». Такое соглашение было подписано 4 января 2006 года”, - заявил он.

При этом возникновение задолженности за газ В.МИЛОВ также возложил на компанию-посредника. „«Газпром» перестал получать те деньги, которые он мог получать напрямую с «Нафтогаза». Но он захотел почему-то этот прямой контракт сломать, внедрить эти непонятные структуры посредине. Они стали генерировать неплатежи. И в результате возникла вот эта задолженность, над урегулированием которой бились до последнего момента”, - сообщил В.МИЛОВ.