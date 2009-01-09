Тарасюк: созданный Россией газовый кризис показывает "новое агрессивное качество"

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК считает, что созданный Россией газовый кризис демонстрирует “новое качество российского монополизма, который используется в качестве инструмента давления в международных делах”.

Об этом он заявил, выступая в Европарламенте во время пребывания украинской делегации в Брюсселе, сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета ВР по вопросам евроинтеграции.

“В придачу к военной агрессии против Грузии и пренебрежению международными правилами поведения, в частности, в части, касающейся Европейской энергетической хартии, Россия демонстрирует международному сообществу свою нецивилизованную и агрессивную природу», - отметил Б.ТАРАСЮК.

По его словам, поднятие Россией цены на газ с 179,5 дол. до 450 является ничем иным, как попыткой в разгар мирового финансового кризиса уничтожить украинскую экономику и продемонстрировать другим европейским странам - “кто хозяин в доме”.

Как заявил Б.ТАРАСЮК, то, что наблюдает вся мировая общественность на протяжении последней недели, является очередной информационной войной России против Украины.

«Заявления о том, что «украинцы воруют газ», были самыми мягкими высказываниями российских политиков, прозвучавшими за последнее время. Начиная еще с 2005 года, Россия постоянно использует шантаж и запугивание с целью демонстративного «наказания» Украины за демократические преобразования, произошедшие после Помаранчевой революции», - отметил Б.ТАРАСЮК.

По его словам, очевидным является и тот факт, что Россия пытается дискредитировать Украину, чтобы оправдать свою неспособность выполнять договорные обязательства перед потребителями из стран-членов Европейского Союза.

Б.ТАРАСЮК призвал европарламентариев рассматривать Украину не как послушный объект своей политики, а как серьезного партнера, и помнить, что существуют не только интересы поставщиков и потребителей, а существуют и интересы транзитеров, которые являются не менее законными. «Особенно, когда речь идет о стране, через территорию которой в страны ЕС поставляется 80% российского экспорта газа», - добавил он.

Кроме того, подытоживая, политик отметил, что не только ЕС зависит от РФ в импорте газа, но и Россия зависит от ЕС как от наиболее надежного потребителя их энергоресурса.