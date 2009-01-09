Венгерская компания Фирташа подала в ЕС жалобу на Украину

Венгерская компания-поставщик газа Emfesz подала в Европейский Союз жалобу на Украину и НАК “Нафтогаз Украины”, обвиняя их в нарушении договоров о поставках газа.

Об этом сообщает информационный бюллетень Евросоюза Тhe Parliament.

По информации издания, владельцем компании Emfesz является украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ.

Как сообщает The Parliament, в своей жалобе Emfesz отметила, что понесла миллионные убытки, поскольку “Нафтогаз” не смог поставить российский газ в Венгрию через территорию Украины или предоставить газ из своих подземных хранилищ.

После подачи жалобы специальная комиссия Евросоюза будет проводить расследование, по результатам которого ЕС начнет формальную процедуру урегулирования спора согласно международным правилам торговли.

The Parliament также отмечает, что Emfesz, которая является второй по величине компанией-импортером газа в Венгрии, также подала иск к “Нафтогазу” в венгерский суд, и ожидает, что другие страны Европейского Союза сделают аналогичные шаги. “Я уверен, мы не будем одни в этом”, заявил представитель Emfesz.