На Майдане сторонники блокады "Л/ДНР" устроили шествие на Банковую (прямая трансляция)

Как сообщает "Украинская правда", у Стеллы, где также проходит акция в память Героев Небесной сотни, собралось около тысячи участников.

Читайте такжеПрезидент отметил государственными наградами 63 участников Революции достоинства

По сообщению руководителя ОУН Николая Кохановского, после проведения акции на Майдане участники двинутся к Администрации президента.

"После выступлений мы продолжим вече возле администрации президента, после этого спустимся по Институтской", - сказал он.

Читайте такжеСобытия недели: версия читателей УНИАН – власти вляпались в мутный скандал с "угольной" блокадой, Трамп разочаровывает Москву, а Шкиряк хочет запретить ВКонтакте

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2016 года ветераны АТО объявили террористам ультиматум, чтобы те освободили всех украинских пленных, в противном случае бойцы угрожали начать экономическую блокаду оккупированных территорий. 25 января 2017 года они заблокировали железнодорожный участок Луганск – Попасная. 2 февраля были заблокированы пути перегона Курдюмовка – Бахмут.

Против участников блокады открыто четыре уголовных дела. 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые предусматривают сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны. Блокаду уже осудили представители Евросоюза и США.

При этом президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнули недопустимость такой формы протеста, поскольку она прямо влияет на экономику страны и рискует спровоцировать негативные процессы, а именно - сокращение производства, потерю валютной выручки и рост безработицы в металлургии и энергетике.