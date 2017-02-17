Граждане Украины, чей выбор не хотят брать в расчет

Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины могут получить новый импульс. Главная предпосылка для этого – смена людей во главе внешнеполитических ведомств в США и Германии. Для Запада захват Крыма и Донбасса – откровенная пощечина «русского медведя» и новые его представители попытаются укротить этого дикого зверя. И если США, несмотря на все свое влияние, может дистанцироваться от российской оккупации Донбасса, то для немцев это принципиальный вопрос. Германия – страна-посредник Минска-2, новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль будет использовать тему украинского урегулирования в предвыборной кампании Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Поэтому нужно как-то вывести переговоры из тупика и оживить минский процесс. Новая попытка будет предпринята на встрече глав МИД «нормандской четвёрки» в Мюнхене 18 февраля.

Не исключено, что Украину снова попытаются заставить провести выборы под контролем российской армии (под видом армии коллаборантов) и при единоличном российском контроле российского-украинской границы.

На практике это будет означать, что украинские партии и кандидаты не будут допущены к избирательному процессу, а если и будут формально иметь возможность баллотироваться, то это будет проходить в ситуации угрозы жизни или, в лучшем случае, страха отправиться «на подвал».

Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины могут получить новый импульс. Главная предпосылка для этого – смена людей во главе внешнеполитических ведомств в США и Германии

Другими словами, гражданам Украины с проукраинской позицией будет просто не за кого голосовать, и они проигнорируют такие «выборы». Что-то подобное уже было во время «референдума» в Крыму, который проходил после военного захвата полуострова.

Российский агитпроп создает свою, альтернативную, виртуальную реальность происходящего на Донбассе. И если альтернативные новости российских каналов из свободной Украины вызывают презрительную улыбку, то возникает вопрос, почему есть хоть одна причина верить российской картинке из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей? В качестве аргументации любви к Путину и его ставленникам на Донбассе используются пышные похороны российских полевых командиров. Сьемки с квадрокоптера и заявления о 55 тысячах скорбящих жителях псевдо-республики по псевдо-герою Гиви (реально нагнали намного меньше людей) должны убедить в нежелании ОРДЛО возвращаться в украинскую семью.

Но жители оккупированного Донбасса присылают очень любопытную арифметику: что даже 55 тыс. любителей Гиви – это всего лишь около 3% от 2 миллионов, проживающих на оккупированных территориях Донецкой области. Даже если половина из этих 2 млн. дети и подростки, не имеющие права голоса, то тогда этот показатель увеличивается до 6%. Все равно это – ничтожно мало. А как быть с правами и желаниями оставшихся 94% граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях?

Сами жители Донбасса отмечают, что, действительно, многим – или даже большинству – уставшим от войны гражданам, все равно, при ком жить: российских оккупантах или законной украинской власти – лишь бы не стреляли, и вернулась цивилизация, работали банки, была возможность свободного передвижения без блокпостов и обстрелов. Мой собеседник из Донецка допускает, что «равнодушных» может быть очень много, называя цифру в 700 тыс. человек из миллиона теоретически имеющих право голоса. Даже в такой ситуации 55 тыс. явно пророссийски настроенных жителей ОРДЛО – это лишь 18%. И снова вопрос: а как быть с правами остальных граждан Украины, которые там живут?!

Сами жители Донбасса отмечают, что, действительно, многим – или даже большинству – уставшим от войны гражданам, все равно, при ком жить: российских оккупантах или законной украинской власти

Не надо забывать, что из 70%, которым все равно, кому будет принадлежать оккупированная территория, многие уже поняли, что жизнь в непризнанном псевдогосударственном образовании – не сахар и не имеет перспектив. Какой смысл им легитимировать кремлевских бандитов под брендом «ДНР»? Они тоже проигнорируют выборы без выборов.

Приведенные цифры – это не социология. В оккупации не проводят опросы. Никто не будет отвечать откровенно, если неправильный проукраинский ответ несет за собой санкции. Это размышления жителя Донецка, находящегося все годы оккупации в городе. Это крик души к Украине – не допустить, чтобы вооружённое путинское меньшинство, опирающиеся на российские штыки, окончательно решило судьба ОРДЛО.

Никто не скрывает, что на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей действительно живет много пророссийски настроенных граждан, но от этого они не становятся важнее украинцев, которые хотят жить в своей стране. Русский автомат не дает им такой привилегии.

Роман Цимбалюк, Москва