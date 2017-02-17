В Кремле назвали заявление Захарченко о наступлении на Донбассе "эмоциональным" на фоне напряженности в зоне АТО

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что такие заявления Захарченко - «не в русле Минских договоренностей».

«С другой стороны – это, к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует той напряженности, которую мы констатируем на линии разделения», - заявил Песков.

По его мнению, напряженность возникла после «провокационных и агрессивных действий украинских Вооруженных сил, отдельные отряды которых, трудно сказать, насколько и в какой степени контролируются».

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На вопрос УНИАН, поддерживает ли Кремль такое высказывание Захарченко или намерен сдерживать подобную военную риторику, Песков ответил: «Москва и Россия как страна-гарант Минских соглашений делала, делает и будет продолжать делать все возможное для деэскалации конфликта и вывода его в мирное политико-дипломатическое русло».

Сегодня Захарченко заявил, что боевики готовы отобрать подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если не удастся сделать это политическими методами.