В Кремле назвали заявление Захарченко о наступлении на Донбассе "эмоциональным" на фоне напряженности в зоне АТО
В Кремле назвали заявление главаря террористов «ДНР» Александра Захарченко о наступлении на Донбассе «эмоциональным» на фоне напряженности на линии разграничения.
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что такие заявления Захарченко - «не в русле Минских договоренностей».
«С другой стороны – это, к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует той напряженности, которую мы констатируем на линии разделения», - заявил Песков.
По его мнению, напряженность возникла после «провокационных и агрессивных действий украинских Вооруженных сил, отдельные отряды которых, трудно сказать, насколько и в какой степени контролируются».
Читайте такжеОБСЕ ждет от Захарченко и Плотницкого предложений по выполнению "Минска", главари "Л/ДНР" уже откликнулись
На вопрос УНИАН, поддерживает ли Кремль такое высказывание Захарченко или намерен сдерживать подобную военную риторику, Песков ответил: «Москва и Россия как страна-гарант Минских соглашений делала, делает и будет продолжать делать все возможное для деэскалации конфликта и вывода его в мирное политико-дипломатическое русло».
Сегодня Захарченко заявил, что боевики готовы отобрать подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если не удастся сделать это политическими методами.