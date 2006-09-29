Ющенко назначил себе пресс-секретаря (фото, справка)
Журналистка работала на каналах 1+1 и СТБ
Пресс-секретарем Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО назначена журналистка Ирина ВАННИКОВА.
Как сообщил УНИАН источник в Секретариате Президента Украины, соответствующее распоряжение В.ЮЩЕНКО подписал сегодня.
Ранее И.ВАННИКОВА работала ведущей новостей на телеканалах СТБ и “1+1”.
Справка УНИАН. Ирина Ванникова родилась в России в г. Самара в 1976 году. Еще младенцем мама привезла в Украину, на "богатые села" – пгт Калиновка Киевской области. Собственно, там прошло детство, там закончила общеобразовательную среднюю школу с золотой медалью. Сейчас живет в Киеве.
Имеет два высших образования. В 2001 году закончила Национальный Университет "Киево-Могилянская Академия" со степенью - магистр философии. В 2002 году закончила факультет кино и телевидения Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенка-Карого. Специальность – кино и телекритика.
Профессиональную карьеру начала в 1995 году в неправительственной организации "Интерньюз - Украина" на должности ведущей первых независимых телевизионных новостей "Вікна".
Работала в качестве корреспондента в телепроектах "Вікна-парламент", "32 октября" и других телемарафонах. Была автором и ведущей телевизионного ток-шоу, которое производилось совместно с проектом "Человек года".
Работала пресс-атташе в концерте Тараса Чубая "Світло і сповідь" и московского театра "Современник" во время их гастролей в Украине.
Работала редактором телевизионной трансляции инаугурации Президента Украины Виктора Ющенко.
Самый главный проект жизни – семья. Замужем, имеет двух дочерей.
Стажировалась в Соединенных Штатах по программе USAID. Также проходила стажировку на польском телевидении.
Фото с сайта navsi100