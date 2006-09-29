Ющенко назначил себе пресс-секретаря (фото, справка)

Пресс-секретарем Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО назначена журналистка Ирина ВАННИКОВА.

Как сообщил УНИАН источник в Секретариате Президента Украины, соответствующее распоряжение В.ЮЩЕНКО подписал сегодня.

Ранее И.ВАННИКОВА работала ведущей новостей на телеканалах СТБ и “1+1”.

Справка УНИАН. Ирина Ванникова родилась в России в г. Самара в 1976 году. Еще младенцем мама привезла в Украину, на "богатые села" – пгт Калиновка Киевской области. Собственно, там прошло детство, там закончила общеобразовательную среднюю школу с золотой медалью. Сейчас живет в Киеве.

Имеет два высших образования. В 2001 году закончила Национальный Университет "Киево-Могилянская Академия" со степенью - магистр философии. В 2002 году закончила факультет кино и телевидения Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенка-Карого. Специальность – кино и телекритика.

Профессиональную карьеру начала в 1995 году в неправительственной организации "Интерньюз - Украина" на должности ведущей первых независимых телевизионных новостей "Вікна".

Работала в качестве корреспондента в телепроектах "Вікна-парламент", "32 октября" и других телемарафонах. Была автором и ведущей телевизионного ток-шоу, которое производилось совместно с проектом "Человек года".

Работала пресс-атташе в концерте Тараса Чубая "Світло і сповідь" и московского театра "Современник" во время их гастролей в Украине.

Работала редактором телевизионной трансляции инаугурации Президента Украины Виктора Ющенко.

Самый главный проект жизни – семья. Замужем, имеет двух дочерей.

Стажировалась в Соединенных Штатах по программе USAID. Также проходила стажировку на польском телевидении.

Фото с сайта navsi100