Гройсман призвал блокадников прислушаться к позиции ЕС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Четкую позицию о недопустимости продолжения блокирования выразили наши европейские партнеры. Знаю, что и их позицию некоторые наши «патриоты» будут критиковать. Но хочу напомнить - санкции против России, которые поддерживают наши европейские и международные партнеры, являются на сегодня одним из действенных способов сдерживания агрессора. Именно европейские и международные партнеры помогали и помогают нам бороться за собственную независимость, в том числе - энергетическую. Так что к их точки зрения тоже стоило бы по крайней мере прислушиваться ", - говорится в сообщении.

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