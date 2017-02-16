Дело о "черной кассе" ПР: Охендовский заявил, что принципиально не будет проходить полиграф

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос, готов ли он в рамках открытого против него уголовного производства пройти проверку на детекторе лжи.

“Принципиально не буду этого делать, потому что эта процедура, во-первых, не предусмотрена Уголовным процессуальным законом, а, во-вторых, вы видите, что любые инструменты в руках детективов НАБУ используются противозаконным способом», - сказал он и добавил: «Никакого доверия к следствию НАБУ у меня нет и быть не может»

Охендовский подчеркнул, что использование детекторов лжи в Украине не предусмотрено ни одним нормативным актом. “Поэтому доверять любой технике, которая находится в руках детективов НАБУ и используется ими в противозаконных целях, у меня совершенно нет желания. Именно это и исключает возможность моего согласия на такую противозаконную процедуру”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах, а именно денежных средств из "черной кассы" Партии регионов. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, превышает 160 тыс. долларов.

Читайте такжеРуководитель САП о дело Охендовского: Смеется тот, кто смеется последним

9 февраля Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения Охендовскому в виде личного обязательства. Таким образом, эта мера действовала до 13 февраля. Также апелляционный суд отказался отстранить Охендовского от должности председателя ЦИК.

После обнародования этих решений Охендовский заявил, что дело против него «развалится», а он намерен добиться наказания тех, «кто его сфальсифицировал».

15 февраля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что 13 февраля завершился двухмесячный срок проведения досудебного расследования дела против председателя ЦИК, и срок расследования продлен еще на два месяца.