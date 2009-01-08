Нынешнюю акцию Газпрома Россия планировала давно?

Конфликт между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" может иметь последствия значительно хуже, чем предполагали раньше. Газовые специалисты брюссельского института считают реальной опасностью «серьезный технический коллапс» сети газопроводов Украины. Это может произойти в результате нынешнего прекращения российских газовых поставок. Об этом пишет в четверг в своей статье экономическое издание «Файненшл Таймз Дойчланд» без ссылки на источники этой информации. Такая аварийная ситуация, по убеждению Еврокомиссии, может привести к чрезвычайному состоянию в большинстве восточноевропейских стран ЕС. Масштаб этого кризиса не имеет аналогов, пишет газета.

По информации «Файненшл Таймз Дойчланд», в своих заключениях для внутреннего пользования Еврокомиссия исходит из того, что, остановив снабжение газа, Россия нарушила свои договорные обязательства перед европейскими странами. Кроме того, в Брюсселе подозревают, что акция России, скорее всего, является давно спланированной, ведь еще в декабре делегаты «Газпрома» приезжали в европейские столицы, «готовя» к нынешнему кризису.

Эксперты, по данным издания, опасаются, что даже в случае, если Россия в четверг начнет качать «голубое топливо» по газопроводам Украины, его поставки Европе возобновятся только на следующей неделе. Поскольку могут возникнуть проблемы на компрессорных станциях, которые создают необходимое давление для транспортировки газа.

Немецкая волна