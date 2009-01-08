Нынешнюю акцию Газпрома Россия планировала давно?
В ЕС прогнозируют коллапс украинской ГТС
Конфликт между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" может иметь последствия значительно хуже, чем предполагали раньше. Газовые специалисты брюссельского института считают реальной опасностью «серьезный технический коллапс» сети газопроводов Украины. Это может произойти в результате нынешнего прекращения российских газовых поставок. Об этом пишет в четверг в своей статье экономическое издание «Файненшл Таймз Дойчланд» без ссылки на источники этой информации. Такая аварийная ситуация, по убеждению Еврокомиссии, может привести к чрезвычайному состоянию в большинстве восточноевропейских стран ЕС. Масштаб этого кризиса не имеет аналогов, пишет газета.
По информации «Файненшл Таймз Дойчланд», в своих заключениях для внутреннего пользования Еврокомиссия исходит из того, что, остановив снабжение газа, Россия нарушила свои договорные обязательства перед европейскими странами. Кроме того, в Брюсселе подозревают, что акция России, скорее всего, является давно спланированной, ведь еще в декабре делегаты «Газпрома» приезжали в европейские столицы, «готовя» к нынешнему кризису.
Эксперты, по данным издания, опасаются, что даже в случае, если Россия в четверг начнет качать «голубое топливо» по газопроводам Украины, его поставки Европе возобновятся только на следующей неделе. Поскольку могут возникнуть проблемы на компрессорных станциях, которые создают необходимое давление для транспортировки газа.