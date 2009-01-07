Нафтогаз приводит хронологию отключений

НАК «Нафтогаз Украины» просит руководство ОАО «Газпром» отойти от ультимативных заявлений и обвинений, которые не соответствуют действительности.

Об этом идет речь в пресс-релизе "Нафтогаза", переданном УНИАН.

В компании отмечают, что НАК «Нафтогаз Украины», невзирая на отсутствие с ОАО «Газпром» контракта на транзит природного газа по территории Украины на 2009 год и значительное экономическое и психологическое давление с российской стороны, протранспортировал потребителям Европы через ГТС Украины за 6 дней января 1435,9 млн. кубометров российского газа. Компания использовала 52 млн. кубометров газа на технологические потребности ГТС Украины.

Это полностью соответствует общему объему поступления в ГТС Украины российского природного газа за этот период - 1488,2 млн. кубометров, отмечается в пресс-релизе.

При этом компания напоминает, что для обеспечения работы перекачивающих агрегатов при транспортировке российского природного газа по территории Украины необходимо 21 млн. куб. метров газа в сутки, или 126 млн. куб. метров за 6 суток.

«Таким образом можно констатировать, что Украина за 6 суток января 2009 года передала европейским потребителям 74 млн. кубометров газа из собственных ресурсов», - отмечают в «Нафтогазе».

НАК «Нафтогаз Украины» в который раз обращается к руководству ОАО «Газпром» с призывом отойти от ультимативных заявлений и обвинений, которые не соответствуют действительности, отмечается в пресс-релизе.

Также “Нафтогаз” предоставляет информацию относительно прекращения поставок природного газа на пограничных газоизмерительных станциях (ГИС) на входе в ГТС Украины, расположенных на территории России.

В частности, по данным НАК, 1 января 2009 г. в 9.00 (по киевскому времени) прекращена подача газа через ГИС Сохрановка, в 11.20 прекращена подача газа через ГИС Суджа (Ду1200) (транзитный коридор на ГИС Дроздовичи – страна Польша).

5 января 2009 г. в 9:55 прекращена подача газа через ГИС Писаревка (Ду1400) (транзитный коридор на ГИС Ужгород – страны Словакия, Чехия, Австрия, Италия, Германия, Франция; ГИС Теково – страна Румыния), в 10:55 прекращена подача газа через ГИС Платово, в 19:30 прекращена подача газа через ГИС Валуйки (транзитный коридор на Балканы ГИС Орловка – страны Румыния, Болгария, Турция, Греция, Македония, Молдова).

7 января 2009 г. в 7.44 прекращена подача газа через ГИС Суджа (Ду1400) (транзитные коридоры Уренгой–Помары–Ужгород, Прогресс, Елец–Кременчук–Тирасполь–Измаил направление ГИС Ужгород – страны Словакия, Чехия, Австрия, Италия, Германия, Франция; ГИС Берегово – страна Венгрия, ГИС Орловка – страны Румыния, Болгария, Турция, Греция, Македония, Молдова).