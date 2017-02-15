Лещенко заявил, что суд закрыл его "квартирное дело"
Печерский районный суд Киева закрыл дело о совершении административного правонарушения во время приобретения квартиры народным депутатом Сергеем Лещенко в связи с отсутствием состава правонарушения.
"Только что суд закрыл дело по мне в связи с отсутствием состава правонарушения. Это - результат рассмотрения протокола НАЗК о получении мной несуществующего подарка. Речь о так называемом "квартирном деле" и якобы скидке, которой не было в природе", - сообщил он на своей странице в Facebook.
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Как сообщал УНИАН, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Печерский райсуд Киева протокол о превышении максимального размера подарка, полученного Лещенко как народным депутатом. Речь идет о так называемой «скидке», которую он получил в процессе приобретения квартиры в центре Киева в размере 1,8 млн грн. В случае, если бы суд признал Лещенко виновным в совершении админправонарушения, он должен был бы уплатить штраф в размере 3,4 тыс. грн и вернуть подарок.
29 декабря 2016 г. депутат не явился в суд, и заседание было перенесено на 25 января.
25 января адвокат заявил, что срок для привлечения Лещенко к административной ответственности за нарушения при приобретении дорогостоящей квартиры истек.