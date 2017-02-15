Луценко: ГПУ вернула государству земли стоимостью более 5 миллиардов гривень

Об этом на брифинге в ГПУ заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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"Стоимость возвращенных земель составляет 5,5 млрд грн. За прошлый год этот показатель составил 1,8 млрд грн. Лучше всего сработала Киевская область. Около 1,5 тысячи гектаров земли, которые захватила "космическая команда" в свое время, возвращены столичной общине. Сейчас пришло время зачисток по Киевской области. Начали с 3 га земли господина Шуфрича. А сейчас уже даже не помню всех народных депутатов, которые спрашивают: "В чем дело?". Ответ очень прост: Незаконное оформление земли. Все земли такого порядка без исключения будут возвращаться независимо от политической ориентации", - отметил он.

В качестве примеров возвращения крупных земельных участков и объектов недвижимости государству Луценко назвал земли заказника "Остров Жуков" в Киеве – 76 гектаров в Киеве стоимостью 166 млн грн., 940 гектаров заказника "Домузла" на Херсонщине, оздоровительный комплекс в Киевской области площадью 8 гектаров.