Гройсман просит СНБО заняться "угольной блокадой"
17:54, 15 февраля 2017Политика
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Правительство обратилось к СНБО с просьбой рассмотреть влияние блокады из зоны АТО и принять меры и привлечь все необходимые службы для решения этого вопроса.
Владимир Гройсман / УНИАН
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.
"Блокирование происходит в зоне АТО и относится к компетенции СНБО, ведь это вопрос национальной безопасности и силовых ведомств", - подчеркнул Гройсман.
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