Путин дал разрешение прекратить поставки газа в Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным предложил прекратить поставки газа на границу с Украиной, премьер-министр РФ дал согласие на эту меру.

Это предложение прозвучало в ходе встречи Путина и Миллера, обсуждалась ситуация с поставками газа на Украину.

"Я согласен с вашим предложением (прекратить поставки газа на границу с Украиной), но делать это надо максимально публично, в присутствии международных наблюдателей", - сказал Путин.

Он спросил у Миллера, есть ли документ, который подтверждает, что Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Глава "Газпрома" ответил, что документ есть - это заключение независимой международной компании и наблюдателей "Газпрома".

Миллер сообщил, что в ночь на среду Украина закрыла все газотранспортные экспортные коридоры. Путин спросил, означает ли это, что Украина фактически прекратила транзит газа европейским потребителям. Миллер ответил на этот вопрос утвердительно и предложил прекратить поставку газа к границе с Украиной.

"Сейчас 15.45. И до сих пор "Газпром" продолжает поставку газа?" - спросил премьер.

Глава газового холдинга дал положительный ответ, и тогда Путин сказал: "Я согласен с вашим предложением".

РИА "Новости"