Геращенко выступила за углубление сотрудничества с ЕС в вопросах противодействия российской пропаганде

Об этом она сказала во время встречи с государственным секретарем МИД Норвегии Марит Бергер Рьосланд, сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили ситуацию безопасности на Донбассе, сохранение санкций против Российской Федерации до полного выполнения Минских соглашений, ход реформ в Украине, вопросы двустороннего сотрудничества и активизацию межпарламентского диалога, а также вопросы гендерного равенства и ратификацию Стамбульской конвенции.

Информируя о ситуации на востоке Украины, Геращенко поблагодарила норвежскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности. «Для нас важно, что в совместной декларации о партнерстве между Украиной и Норвегией, подписанной в октябре 2016 года в Осло, Россия признана агрессором», – подчеркнула она, выразив сожаление по поводу того, что на сегодняшний день в этой ситуации ничего не меняется и Минские соглашения не выполняются.

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Первый заместитель председателя ВР поблагодарила за гуманитарную помощь, в частности ту, которая предоставляется Норвежским советом по вопросам беженцев. Говоря о ключевых гуманитарных проблемах, связанных с реинтеграцией Донбасса, она подчеркнула проблему восстановления инфраструктуры, создание новых рабочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса, образовательные проекты.

Геращенко также обратилась с просьбой оказать содействие в лечении, протезировании и реабилитации детей, пострадавших от мин и обстрелов, а таких, по ее словам, около 200. «Это болезненная проблема. Мы благодарны всем странам, которые помогают украинским детям в протезировании и реабилитации, а это Словения, Канада, Германия, Соединенные Штаты Америки», – рассказала она.

Еще одной острой гуманитарной проблемой первый вице-спикер обозначила заблокированный процесс освобождения заложников. Она отметила, что Украина добивается допуска Международного комитета Красного Креста к поиску пропавших и к процессу освобождения заложников.

Геращенко также проинформировала Рьосланд о ходе реформ в Украине. «Приоритетом на эту сессию парламента стало продолжение реформы в сфере децентрализации, продолжение судебной реформы, борьба с коррупцией», – сказала она, отметив, что в Украине принято очень жесткое законодательство в сфере борьбы с коррупцией.

В свою очередь, Рьосланд заявила, что норвежцы обеспокоены эскалацией ситуации в Украине и выразил поддержку украинским реформам. Она также высказалась за необходимость усиления межпарламентского диалога и пригласила украинских парламентариев в Норвегию для обмена опытом.