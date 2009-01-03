Газпром решил подать иск к "Нефтегазу Украины"

ОАО "Газпром" приняло решение подать в международный арбитражный суд Стокгольма иск к НАК "Нефтегаз Украины" с требованием обязать украинскую компанию обеспечить беспрепятственный транзит российского газа в Европу по территории Украины. Соответствующее заявление председателя правления российского газового холдинга Алексея Миллера распространило сегодня управление информации ОАО "Газпром". Иск будет подан в соответствии с контрактом от 21 июня 2002 г. об объемах и условиях транзита российского природного газа по территории Украины европейским потребителям в 2003-2013 гг.

В рамках данного иска Газпром просит суд принять в максимально короткие сроки обеспечительные меры, запрещающее "Нефтегазу Украины" принимать любые действия, направленные на сокращение транзита российского газа в Европу, отмечается в заявлении.

"Я доложил о готовящемся иске президенту России Дмитрию Медведеву, и он одобрил это решение", - добавил А.Миллер. "Все необходимые документы будут подготовлены и направлены в Стокгольм в ближайшее время", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.