RosUkrEnergo подала иски против Нафтогаза в Стокгольмский арбитраж

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) в целях обеспечения интересов европейских потребителей газа подала иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма о взыскания долга в 614 млн. долларов с НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный природный газ и иск с требованием обязать "Нафтогаз" обеспечить транзит природного газа для экспортных поставок по соответствующим контрактам.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь компании RosUkrEnergo AG Андрей КНУТОВ.

"НАК "Нафтогаз Украины" не выполняет свои обязательства по действующему контракту с компанией RosUkrEnergo AG на подъем и транспортировку природного газа из подземных хранилищ газа, следовательно, блокирован транзит природного газа, принадлежащего швейцарской компании RosUkrEnergo AG для наших контрагентов в Европейском союзе", - заявил А.КНУТОВ.

При этом он добавил, что «Украина игнорирует как свои контрактные обязательства, так и положения Договора к Энергетической хартии. Статьей 7 Договора к Энергетической хартии предусмотрено, что транзитной стране (и субъектам, находящимся под ее юрисдикцией) запрещено даже в случае возникновения спора, связанного с транзитом, прерывать или сокращать транзит до завершения процедуры разрешения споров».

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG ("РосУкрЭнерго") являлась посредником в схеме поставок газа в Украину в 2008 году.

1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта. При этом и Украина, и Россия заверяли и заверяют, что перебоев с поставками газа в Европу не будет.

2 января компания RosUkrEnergo AG заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» нарушает обязательства по контракту с компанией на подъем и транспортировку газа из подземных хранилищ газа (ПХГ).

«НАК «Нафтогаз Украины» нарушает свои обязательства по действующему контракту с компанией RosUkrEnergo на подъем и транспортировку природного газа из ПХГ, тем самым блокирует работу нашей компании. НАК «Нафтогаз Украины» отказался предоставлять необходимые объемы газа, принадлежащего компании RosUkrEnergo, из ПХГ Украины. Обращаем внимание, что данный газ предназначен исключительно для европейских потребителей», – сказал пресс-секретарь компании А.КНУТОВ.

В свою очередь, 2 января в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что компания осуществила подъем из подземных хранилищ газа тех объемов природного газа для компании RosUkrEnergo, которые были заявлены компанией.

Сегодня, 3 января, «Нафтогаз» в очередной раз заявил, что рассчитался за поставленный в 2008 году природный газ. Компания официально заявляет, что на 100% рассчиталась с компанией «РосУкрЭнерго АГ» за весь газ, потребленный в 2008 году.