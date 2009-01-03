Уполномоченный Ющенко: сложности с транзитом будут по вине России

Из-за прекращения Россией поставок газа в Украину через 10-15 дней могут возникнуть сложности с его транзитом в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

В связи с этим он отметил, что переговоры о поставках газа между Россией и Украиной необходимо закончить в течение ближайших десяти дней.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что Украина транспортирует в Европу приблизительно 283 млн. куб. метров газа ежедневно и для технологических нужд использует 21 млн. куб. м.

По его словам, сейчас частично для технологических нужд используется газ из российских поставок и украинских запасов. Однако в случае, если Россия не будет поставлять газ Украине, то украинская газотранспортная система в таком чрезвычайном режиме сможет работать 10, максимум 15 дней.

«Если российская сторона и в дальнейшем не будет поставлять природного газа больше, чем она сейчас поставляет для потребностей Украины, то через 10, плюс-минус еще несколько дней, могут возникнуть серьезные технологические проблемы. Проще говоря, могут быть независимые от Украины перебои в поставках газа», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, подчеркнув, что в этих условиях возникнут проблемы с давлением в газовых магистралях, которые приведут к техническим перебоям с поставками газа.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что украинская делегация, которая 2 января по поручению премьер-министра и Президента отправилась в ряд стран Европейского Союза для консультаций с правительственными чиновниками по вопросам снабжения и транзита газа, проинформировала европейских получателей газа о такой ситуации.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, эта информация взволновала европейских потребителей газа, и они сказали, что эксперты с их стороны будут принимать активное участие в консультациях с Российской Федерацией по поводу обеспечения бесперебойных поставок газа в Европу.

Уполномоченный Президента подчеркнул, что сокращение поставок природного газа в европейские страны может происходить только по вине России.