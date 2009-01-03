Газпром: возобновление переговоров пока невозможно

Возобновление переговоров с компанией "Нафтогаз Украины" о поставках российского газа в Украину невозможно, так как все еще нет соответствующего ответа от украинской стороны.

Об этом заявил вице-президент "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

По словам вице-президента компании, Россия готова выполнять все свои обязательства перед Евросоюзом и будет использовать все меры для того, чтобы заставить украинскую сторону выполнять свои обязательства по транзиту газа для европейских потребителей.

А.МЕДВЕДЕВ сегодня прибыл в столицу председательствующей в ЕС Чехии, чтобы обсудить российско-украинский газовый конфликт.

Ожидается, что после Праги вице-президент "Газпрома" посетит другие европейские столицы - Париж, Лондон, Берлин, Вену и Брюссель.