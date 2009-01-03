Вице-президент Газпрома посетит шесть европейских столиц
10:10, 03 января 2009Политика
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По следам украинской делегации
В Чехию для обсуждения проблем транзита российского газа через украинскую территорию сегодня вылетает вице-президент ОАО "Газпром" Александр Медведев. После Праги он намерен посетить также Париж, Лондон, Берлин, Вену и Брюссель, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на радиостанцию "Маяк".
Отметим, поездку по Европе с целью обсуждения той же проблемы совершает и украинская делегация.
Газпром 1 января 2009 г. после истечения контракта полностью прекратил поставки газа Украине, являющейся страной-транзитером. При этом Москва продолжает поставлять газ Европе. В Газпроме воздерживаются от прогнозов по срокам возобновления переговоров с "Нефтегазом Украины".
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