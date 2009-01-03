Газпром намерен прервать транзит через Украину

Газпром больше не может полагаться на Украину как на транзитный путь для поставок газа в Европу и вынужден будет найти альтернативные каналы. Об этом в интервью Би-би-си сообщил заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев. Он отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны Европейского союза.

В то же время А.Медведев отверг существующее предположение, что его компания намеренно идет на конфликт с официальным Киевом. По его словам, Газпром готов разрешить ситуацию немедленно, однако "нет ни одного человека, с которым можно вести переговоры".

А.Медведев выразил мнение, что проблема исходит не от России, а от Украины, а значит необходимо "как можно скорее найти альтернативные маршруты" поставки газа в ЕС.

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