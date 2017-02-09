Вставили свои "5 копеек": в МИД РФ прокомментировали слова посла ФРГ в Украине о выборах на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный спикер МИД России Мария Захарова заявила на брифинге в Москве.

«У вас был вопрос по Донбассу, по поводу заявления посла ФРГ. Мы уважаем мнение наших коллег по «нормандскому формату», но у нас есть четкое понимание, что выборные процессы и выборы непосредственно должны происходить не по воле отдельных спонсоров и отдельных участников «нормандского формата», – сказала Захарова.

По ее словам, этот процесс должен соотноситься с Минскими договоренностями и согласовываться в рамках трехсторонней контактной группы.

Захарова заявила, что этот вопрос должны решать «представители Донбасса» с «представителями Киева».

«Отдельные советы не должны подменять имеющиеся институты и механизмы решения вопросов, касающихся выборов. Тем более, не должны превращаться в команды, ценные указания», - отметила Захарова.

«Хотелось бы слышать больше советов Киеву, как налаживать связь со своими людьми», - заявила она.

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Она уверена, что политика Украины ведет к отдалению «людей и народов». «Ситуация с углем, вы в курсе, что с этим происходит, только еще больше это подчеркивает», - сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН, в интервью изданию РБК-Украина Райхель подтвердил наличие немецко-французского варианта «дорожной карты» реализации Минских соглашений. Он не стал вдаваться в его конкретику, но даже общие тезисы дают основания считать, что этот вариант не будет безоговорочно воспринят в Украине.

В частности, дипломат предположил, что выборы на оккупированной части Донбасса могут состояться за присутствия там российской армии. Всего, по его словам, будет зависеть от условий, при которых эти выборы будут проходить.

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Райхель и ранее неоднократно заявлял, что выборы на Донбассе при определенных условиях могут быть проведены до установления контроля Украины над оккупированными территориями. Об этом он говорил во время визита в Харьков 14 декабря 2016 года и в интервью Радио Свобода 21 декабря 2016 года.

6 февраля дипломат, не утверждая, что ситуация идентична, напомнил о последних парламентских выборах при коммунистическом режиме в Германской Демократической Республике, которые проходили в присутствии Западной группы Вооруженных сил Советского Союза.

7 февраля Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться в присутствии там российской армии.