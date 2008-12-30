Политические итоги года: прожили мирно, но со скандалами...

Политическим итогом 2008 года для Украины эксперты называют разочарование народа в политической элите страны.

Об этом идет речь в итоговом опросе, проведенном Центром исследований политических ценностей «АКСИА», на тему «Каковы политические итоги 2008 года?».

Так, директор политико-правовых программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО выразил убеждение, что этот год войдет в историю как год перманентного кризиса власти и политической элиты в целом.

«Главный итог это то, что политическая и властная элита подтвердили свою неспособность к консолидации даже тогда, когда существовали и продолжают существовать очень серьезные вызовы как внешнего, так и внутреннего характера. Прежде всего, я имею в виду мировой экономический кризис. Еще один негативный итог этого года – политическая коррупция. В высших эшелонах власти об этом уже говорят во весь голос. Политическая коррупция приобрела системный характер”, - сказал эксперт, отметив, что в результате этих тенденций происходит процесс потери властью своей общественной легитимности.

«Об этом свидетельствует хотя бы то, что уровень поддержки основных властных институтов за последний год уменьшился очень существенно. По некоторым институтам власти в несколько раз. То же самое касается и государственных политиков. Все ведущие государственные деятели имеют отрицательный баланс общественного доверия”, - сказал Ю.ЯКИМЕНКО.

Он также отметил еще один негатив 2008 года: подрывается доверие к судебной ветви власти. “Общество переходит к формам самоорганизации и ищет возможности защиты своих интересов вне границ закона, права и государственных институтов”, - отметил Ю.ЯКИМЕНКО.

Единственным возможным позитивным итогом этого года, по его мнению, является то, что “третья сила” постепенно из проекта превращается в реальность.

«Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса нашего центра, где мы видим, что расширился круг тех политических сил, которые сейчас прошли бы в парламент, и изменился порядок расстановки в президентском рейтинге. В частности, на третью позицию с достаточно неплохим результатом вошел Арсений ЯЦЕНЮК”, - прокомментировал эксперт Центра Разумкова. Однако, по его словам, лишь от реальных действий новых лиц будет зависеть, станет ли следующий год реально началом очередной ротации политических элит.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ сказал в экспресс-опросе, что считает первым и главным итогом года – “окончательное разочарование в лице Президента”. “Это открывает путь к поиску новых, альтернативных проектов строительства украинской государственности”, - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ. Второй итог, по его словам, убеждение абсолютного большинства общества в неспособности политической элиты найти компромиссные решения поиска новых фигур, а третий итог – подготовка почвы для признания некорректности экономической системы.

«Следовательно, появляется почва для проведения экономических и социальных реформ. Кто-либо, кто будет руководить государством в следующий период, а этот период фактически начинается в 2009 году, будет вынужден проводить структурные реформы. Мне кажется это важнее всего. Последнее – подведение определенных итогов под внешнеполитическими непрофессиональными шагами властной элиты», - добавил эксперт.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК назвал 2008 год – годом утраченных возможностей. “Речь идет о том, что не удалось достичь стратегических договоренностей и создать дееспособное, стойкое, политически ответственное большинство. На данный момент речь идет о тактической коалиции”, - сказал он.

Кроме того, как отметил В.КУЛИК, общество стало свидетелем значительных внешнеполитических потерь Украины, которые происходили за счет того, что власть не могла консолидироваться и дать ответ на внешнеполитические вызовы. Это касается сферы ГУАМ, атлантической интеграции, сферы украинско-российских отношений.

«Наши действия в этих направлениях не были адекватными, а носили более хаотический характер. Это создавало невыгодные ситуации для Украины и углубляло негатив наших позиций на внешнеполитической арене”, - сказал он.

Менее критическое мнение высказал руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО об итогах уходящего года: «Мирная, но скандальная дорога развития украинской политики. Позитив – несмотря на остроту конфликта между ветвями власти, между властью и населением, все носит шумный, но мирный характер. Далее следует ожидать сохранения конфликта, который будет усиливаться между властью и населением, но, опять-таки, в мирном русле, чтобы глупость власти не превышала активность населения».