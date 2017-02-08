Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение со второй попытки проголосовали 230 народных депутатов из 346, зарегистрированных в сессионном зале.

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Закон ратифицирует Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции, подписанное 27 июня 2016 года в Брюсселе. Она вступает в силу на следующий день после получения последнего уведомления о завершении сторонами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.

Целью соглашения является усиление сотрудничества между Украиной и Евроюстом в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности, организованной преступностью и терроризмом.

Компетентным органом в Украине для выполнения данного соглашения является Генеральная прокуратура. С целью содействия сотрудничеству Украина может отправить прокурора по связи для Евроюста. Кроме того, Украина определяет или назначает по крайней мере одно контактное лицо для взаимодействия с Евроюстом в учреждении компетентного органа Украины.

Согласно документу, стороны могут обмениваться всей информацией, необходимой, разумной и не чрезмерной для достижения цели данного соглашения.

Стороны признают, что надлежащая и адекватная и обработка персональных данных, которые они получают друг от друга, является критически важной для сохранения доверия по применению данного соглашения.

Украина несет ответственность в соответствии со своим национальным законодательством за любой вред, причиненный в результате юридических или фактических ошибок в данных, обмен которыми был осуществлен с Евроюстом.

По крайней мере раз в год стороны проводят регулярный обмен взглядами относительно применения и дальнейшего развития сферы защиты данных и безопасности данных.