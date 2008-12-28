Литвина ждут в Москве

10:21, 28 декабря 2008
Политика
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Визит продлится два дня

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН 28-29 декабря будет находиться с рабочим визитом в Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ВР, программой визита запланированы встречи председателя Верховной Рады Украины с высшим руководством Российской Федерации.

В.ЛИТВИН также встретится с председателем Государственной думы Федерального собрания РФ Борисом ГРЫЗЛОВЫМ и председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Сергеем МИРОНОВЫМ.

 

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