Литвин: Ющенко мог бы дать парламенту работать

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен дать парламенту возможность работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции “Итоги работы за 2008 год и задачи Верховной Рады Украины на 2009 год”.

Спикер отметил, что речь идет о той части народных депутатов, «которых держат в подвешенном состоянии». «Той части депутатов, которых держат в подвешенном состоянии, дать возможность работать, если нет, то сказать свою оценку», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он отметил, что борьба между премьер-министром Украины и Президентом Украины не должна отражаться на работе ВР.

По мнению В.ЛИТВИНА, если бы парламент перешел на тайное голосование, то за законопроекты голосовали бы 400 народных депутатов.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что для него как председатели Верховной Рады Украины важно не спровоцировать обвинения в адрес парламента, спокойно работать и не давать повода для конфликтов в ВР.

Он отметил, что пока ВР работает, и в настоящее время нет другого варианта коалиции. «Нет другого, нет лучшего», - сказал В.ЛИТВИН.