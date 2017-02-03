Ельченко: Россия живет в параллельной реальности, созданной пропагандой

Об этом шла речь во время заседания Совбеза ООН, передает ТСН.

"Сегодня - День сурка и российская сторона слово в слово повторяет то, что было сказано на заседание контактной группы", - отметил Ельченко.

Он отметил, что РФ позволяет себе "коктейль демагогии" и "фривольные интерпретации" того, что происходит на востоке Украины.

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"Не президент Порошенко поставляет оружие террористам. Российское оружие убивает украинцев и российские наемники приезжают на восток Украины зарабатывать деньги на убийствах", - заявил Ельченко.

Он добавил, что задержанный под Авдеевкой боевик-корректировщик огня признался, что российские командиры дали команду захватить город до конца прошлой недели, но этого не случилось.

Ельченко отметил, что прямо сейчас происходит обстрел Авдеевки.

Также он не исключает провокации в Донецке с целью дискредитации украинских ВСУ, например, есть информация об эвакуации мирных жителей в городе.

"Мы ожидали серьезного диалога, но Россия живет в параллельной реальности, созданной пропагандой. Эта параллельная реальность еще более искажается, когда Чуркин говорит о Крыме", - резюмировал Ельченко и на правах председательствующего закрыл заседание в Совбезе ООН.