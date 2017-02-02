Посольства стран-членов ЕС поддержали План мероприятий по ОРДЛО

Представительство ЕС в Украине и посольства стран-членов ЕС в Киеве заявили о поддержке Плана мероприятий по отдельных районах Донецкой и Луганской областей, принятого украинским правительством. Об этом сообщается на официальной странице Представительства ЕС в Украине в Facebook.

В сообщении отмечается, что меры могут облегчить жизнь местного населения.

«План мероприятий олицетворяет важный шаг на пути к инклюзивному подходу к гражданам Украины, которые проживают на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Воплощение Плана создаст возможности для усиления социальной сплоченности, развития мира и примирения в областях, пораженных конфликтом. Мы особенно приветствуем сосредоточенность на обеспечении свободы передвижения вдоль всей линии соприкосновения, контактов между людьми, доступа к социальным услугам, в том числе — образования», - говорится в сообщении.

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В то же время в сообщении отмечается, что для имплементации Плана стоит уже выделять необходимые административные и финансовые ресурсы из государственного бюджета.

«ЕС готов оказать поддержку при необходимости», - отметили Представительстве ЕС в Украине, добавив, что «призываем все политические силы Украины поддержать инклюзивный подход, изложенный в Плане мероприятий».

Как сообщал УНИАН ранее, по инициативе украинской стороны СБ ООН осудилиспользование тяжелого вооружения на Донбассе, выразила поддержку территориальной целостности Украины.

В заявлении Совбеза отмечается, что СБ ООН выражает серьезную озабоченность из-за опасного обострения ситуации на востоке Украины и призвал к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.