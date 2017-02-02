Порошенко о желании Гройсмана по вступлению Украины в ЕС через 10 лет: я ценю его оптимизм

Об этом Порошенко рассказал в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost.

"Самым радостным событием 20-го века для меня является создание Европейского Союза. Я заядлый европеец, и я горжусь быть президентом одного из дружественных с Европой государств на континенте. Более 70 процентов украинцев поддерживают Европейский Союз. Это внушительно во времена Брексита и правого популизма", – заявил Порошенко.

При этом он прокомментировал заявления премьера Владимира Гройсмана, который заявил о желании видеть Украину в ЕС через десять лет.

"Я ценю его оптимизм. Тем самым он мотивирует нашу страну к необходимым реформам. Европа должна понять, что с Украиной было бы безопаснее, надежнее и счастливее. И мы находимся на правильном пути, чтобы соответствовать критериям вступления. Так, мы заметно сократили бюджетный дефицит и инфляцию…", - отметил президент Украины.

При этом на замечание издания, что Украина так и не поборола коррупцию, Порошенко отметил, что в Украине удалось создать уникальную инфраструктуру для борьбы с коррупцией – "и она работает". В качестве примера Порошенко назвал внедрение системы е-декларирования доходов украинских чиновников.

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"Меня не удивляет, что российская пропаганда пытается дискредитировать наши усилия", - добавил он.

"До этого (выполнения условий вступления Украины в ЕС – ред.) осталось не слишком много. Но это также зависит от политической воли. Я желаю Европе быть более сильной и единой, чем сейчас. Правовой популизм представляет собой большую опасность для сплоченности европейцев. Это касается Италии, Австрии, Венгрии и даже Германии. С правовым популизмом в Европейском Союзе надо бороться", - заявил Порошенко.

При этом Порошенко заявил, что украинская власть не ждет военной помощи от Запада, ведь Украина, по его словам, может бороться за свою независимость собственными силами.