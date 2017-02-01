Жебривский об обстрелах Авдеевки: удалось даже немного поспать

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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"Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. Российские боевики продолжали стрелять из "Градов", пушек и танков. Но не по сравнению со вчерашним днем. Удалось даже немножко поспать и жителям измученного города, и защитникам", - написал он.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро - и теплоснабжения.

В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

По словам президента Украины Петра Порошенко, принимаются необходимые меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирные дома и 3,5 тыс. частных домов: военные развернули зимние палатки, военно-полевые кухни, правительство обеспечил генераторами; также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.

Вчера премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил Авдеевку, где провел заседание оперативного штаба по урегулированию чрезвычайных ситуаций. Он сказал, что в городе удается сохранять тепло в домах, но возобновление поставок электроэнергии невозможно без прекращения огня.