Украина дополнит иск в суд ООН в Гааге материалами о военных преступлениях РФ в Авдеевке – МИД

Об этом он сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном в Мариуполе.

"То, что происходит в последние дни вокруг Авдеевки, - это преступление. То, что мы имеем российские регулярные войска, наемников, оружие, всю бесконечную поддержку посредством поставки боеприпасов, - это преступление, и мы будем доказывать это в Международном суде ООН", - заявил Климкин.

Он напомнил, что Украина подала соответствующий иск.

"То, что происходят обстрелы гражданской инфраструктуры, - это особое преступление. Но то, что происходит вчера и сегодня, когда из-за сознательной эскалации ситуации мы не можем начать ремонт электрических и тепловых сетей, - это сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы. И я не исключаю, что это циничное провоцирование, оно абсолютно не случайно, когда мы имеем такую температуру, как сегодня, когда 25 тысяч человек остались без электроэнергии и без тепла", - подчеркнул Климкин.

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Также он отметил, что "это военное преступление - не давать ремонтировать гражданскую инфраструктуру".

"Сознательно обрекать тысячи людей на то, что они не могут получить тепло при таких условиях. Мы обязательно дополним наш иск теми фактами, которые мы, увы, наблюдаем в последние дни", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10.00 до 17.00, и о готовности соответствующих служб начать ремонтные работы на поврежденных объектах. Однако режим тишины до сих пор не установлен.

Справка УНИАН. 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.