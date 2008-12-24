Янукович знает, что с быка, как с козла молока не бывает, но бык – это сила
Что будут дарить в семье лидера ПР
В семье лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА подарки на Новый год будут символичными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам.
В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Я знаю, что дети уже подготовили подарки, а я еще не готов, у меня не было времени». Он не исключил, что среди сувениров будет и бык, который является символом следующего года.
При этом В.ЯНУКОВИЧ пошутил: «Как говорят, что с быка, что с козла молока не бывает, но бык есть бык – это сила». «Будут и такие сувениры», - сказал он.
В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что каждый год в его семье устанавливают елку, «всегда небольшую».
На уточнение журналистов о том, елка живая или искусственная, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Мне кажется, что искусственная».