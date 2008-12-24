Янукович признался, что Кабмин Тимошенко его поразил

Правительство и Президент Украины должны уйти в отставку, а парламентское большинство должно нести ответственность за действия власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании оппозиционного правительства лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «то большинство в парламенте, которое продлевает жизнь этой власти, должно также нести ответственность». «Мы сделаем все, чтобы список тех депутатов, которые поддерживают эту бездарную политику, был опубликован во всех регионах Украины. И мы это сделаем, чтобы люди видели, кого они выбирают», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам лидера Партии регионов, сегодня в парламенте действует большинство с участием БЮТ, Блока Литвина и части НУ-НС, и «ассоциированным членом» является фракция КПУ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что задачей оппозиции является отстранение от власти тех, «кто сегодня уцепился в эти кресла, и думает, что мы будем позволять им и дальше в них сидеть».

Анализируя представленную в парламенте программу действий правительства и проект бюджета на 2009 год, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Мягко говоря, они нас в плохом смысле поразили». «Все, что предложено в программе и в бюджете, является достаточно неубедительным, и сделаны они наспех», - считает он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, анализ этих документов показывает, что «2009 год просматривается еще хуже, чем 2008 год».

Он подверг острой критике правительство за предусмотренное финансирование угольной отрасли. По его словам, при таком финансировании «угольная отрасль будет уничтожена правительством Юлии ТИМОШЕНКО».

По мнению лидера Партии регионов, угольщики и профсоюзы, увидев цифры финансирования, которые предусмотрены для этой отрасли, поймут, что отрасль лишена внимания правительства. «Реакция их будет мгновенной», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.