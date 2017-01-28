Расмуссен призвал Трампа сохранить санкции против России

Экс-генсек НАТО, внештатный советник президента Украины Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен призвал президента США Дональда Трампа не отменять санкции против РФ, сообщает "Украина 112".

"С уважением к праву нового президента формировать внешнюю политику в интересах США, считаю недопустимой отмену санкций против России, без уступок от этой страны", - написал Расмуссен.

Экс-генсек НАТО отметил, что российский лидер пытается избежать ответственности за аннексию Крыма и действия в Восточной Украине.

"Послабление санкций подстегнет российскую агрессию в регионе, подвергнет опасности интересы Украины и США", - написал Расмуссен.

Он выразил надежду, что Трамп прислушается к совету международных союзников и продлит санкции, что поможет усадить Россию за стол переговоров о мире.

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Как сообщает УНИАН, сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн выразил надежду, что президент США Дональд Трамп положит конец спекуляциям относительно снятия санкций с России и откажется от такого неблагоразумного курса.

Сенатор заверил, что в случае, если Трамп не откажется от этого курса, то он вместе с коллегами будет работать над тем, чтобы закрепить санкции против России в законе.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подчеркнул, что говорить о судьбе санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против Российской Федерации из-за вторжения в Украину, пока рано.