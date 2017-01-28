Председатель НАБУ задекларировал новый автомобиль за 800 тысяч гривень

Согласно документу, Сытник приобрел автомобиль 21 января 2017 года по 802 560 грн, пишет ТСН.

Указывается, что машина 2017 года выпуска. Больше никакой информации о состоянии и доходах декларанта нет.

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Также в документе не указывается должность и место работы Артема Сытника и его зарегистрированное место жительства.

Напомним, в электронной декларации директора НАБУ Артема Сытника за 2015 год было указано, что он получил более 900 тыс грн. зарплаты. Женщина Сытника владела земельным участком в аннексированном Россией крымском Севастополе. Артем Сытник был собственником квартиры в Броварах.

Также в декларации было указано автомобиль Hyundai Elantra, 2012 года выпуска, который принадлежит Сергею Сытнику.

Наличными супругов Ситников держало 250 тыс. гривен и 10 тыс. долларов.