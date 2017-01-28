Председатель НАБУ задекларировал новый автомобиль за 800 тысяч гривень

02:46, 28 января 2017
Политика
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На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась электронная декларация вероятно директора НАБУ Артема Сытника, в которой говорится о покупке автомобиля KIA Sportage. 

фото УНИАН

Согласно документу, Сытник приобрел автомобиль 21 января 2017 года по 802 560 грн, пишет ТСН.

Указывается, что машина 2017 года выпуска. Больше никакой информации о состоянии и доходах декларанта нет.

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Также в документе не указывается должность и место работы Артема Сытника и его зарегистрированное место жительства.

Напомним, в электронной декларации директора НАБУ Артема Сытника за 2015 год было указано, что он получил более 900 тыс грн. зарплаты. Женщина Сытника владела земельным участком в аннексированном Россией крымском Севастополе. Артем Сытник был собственником квартиры в Броварах.

Также в декларации было указано автомобиль Hyundai Elantra, 2012 года выпуска, который принадлежит Сергею Сытнику.

Наличными супругов Ситников держало 250 тыс. гривен и 10 тыс. долларов.

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Теги: #НАБУ#Сытник