В БПП подтвердили отравление нардепа Кононенко ртутью

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Идёт шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное. Игорь -сильный человек и справится. Из произошедшего он не хотел делать сенсаций, поэтому информацию не распространял. Продолжает активно работать и в партии, и в парламенте», - заявил Гончаренко.

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Напомним, сегодня, 27 января, интернет-издание LB.ua опубликовало материал, в котором утверждалось, что народный депутат из фракции БПП Кононенко на данный момент проходит лечение от отравления ртутью, которое у него оказалось накануне Нового года.

«Согласно вердикту докторов, ее (ртути – УНИАН) содержание в крови превышено в 50 раз», - говорится в материале.