Дело о госизмене: Януковича вызвали в ГПУ на 30 января

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«Подозреваемый Янукович В.Ф. вызывается на 15 час. 30.01.2017 для участия в проведении процессуальных действий – открытии материалов уголовного производства», - говорится в сообщении.

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В ГПУ отметили, что сегодня, 27 января, генеральным прокурором Юрием Луценко подписано уведомление об изменении подозрения Януковичу в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что 1 марта 2014 года Янукович, кроме направления письменного заявления к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины, обратился с аналогичным письменным заявлением в Совет федерации Федерального собрания РФ, которое стало основанием для предоставления Путину согласия на использование регулярных войск этого государства на территории Украины.

Защитники подозреваемого от получения указанного уведомления об изменении подозрения, что предусмотрено ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины, необоснованно отказались, в связи с чем оно было направлено им по почте.

Как сообщал УНИАН, ранее прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что защитникам Януковича сегодня должны вручить уточненное подозрение в совершении государственной измены. "Изменение подозрения заключается в том, что мы добавили новый эпизод об обращении подозреваемого Януковича с письмом о вводе российских войск на территорию Украины в Совет федерации", - пояснил Кравченко и добавил, что во время досудебного расследования было установлено, что Янукович обращался с таким письмом и к президенту РФ Владимиру Путину, и в Совет федерации РФ.

В дальнейшем один из адвокатов Януковича Игорь Федоренко заявил, что измененный текст подозрения экс-президенту в государственной измене сегодня вручен не был. «Уточненное подозрение вручено не было, об этом составлен соответствующий акт. Следователю заявлено требование провести вручение материалов в соответствии с главой 43 УПК Украины «в порядке международной правовой помощи», - сказал Федоренко.

Также сегодня Луценко заявил, что с марта начнется суд над Януковичем. По словам генпрокурора, недавно следствие допросило последнего свидетеля по этому делу - председателя Верховной Рады Андрея Парубия.