Тимошенко прибыла в Верховную Раду
16:23, 23 декабря 2008Политика
2628
А заявлен был Пинзеник...
В Верховную Раду прибыла премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая примет участие в представлении проекта государственного бюджета на 2009 год.
Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня заседания предусматривалось, что будет представлять бюджет министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.
В настоящее время в правительственной ложе присутствуют члены правительства, в частности, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ и вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ. В то же время, министр финансов В.ПИНЗЕНИК отсутствует в правительственной ложе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter