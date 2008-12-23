Тимошенко прибыла в Верховную Раду

В Верховную Раду прибыла премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая примет участие в представлении проекта государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня заседания предусматривалось, что будет представлять бюджет министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

В настоящее время в правительственной ложе присутствуют члены правительства, в частности, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ и вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ. В то же время, министр финансов В.ПИНЗЕНИК отсутствует в правительственной ложе.