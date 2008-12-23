Луценко взялся за Стельмаха

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что «в рамках оперативно-разыскного дела Министерство внутренних дел Украины в данное время проводит доследственную проверку по поводу вероятного финансового мошенничества в действиях Национального банка Украины во время рефинансирования коммерческих банков, а также валютных торгов».

Об этом министр заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН сегодня во Львове.

Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что «сейчас проводится изучение депутатских заявлений и сообщений в средствах массовой информации, а также МВД готовит представление в суд для снятия банковской тайны в ходе данного дела».