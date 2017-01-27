СНБО сегодня проведет заседание по вопросам оборонного заказа – источник

Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам государственного оборонного заказа на 2017 год.

Как сообщил УНИАН информированный источник, заседание состоится сегодня вечером. Читайте такжеСНБО поручил Кабмину и СБУ усилить защиту критической инфраструктуры от террористов Как сообщал УНИАН, 22 января президент Украины Петр Порошенко анонсировал заседание СНБО по вопросам оборонного заказа.

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