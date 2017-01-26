Климкин: Примитивные махинации России не дают провести встречу в "нормандском формате"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

"Следующие шаги, мы прекрасно понимаем, - мы должны продвигаться к свободным и честным выборам. На сегодняшний день Россия не признает базовые стандарты ОБСЕ, занимаясь примитивными махинациями, говоря, что такая модель им не подходит, украинских СМИ там может не быть, украинских политических партий может не быть. Тогда это не выборы по определению, а фарс", - заявил Климкин.

Читайте такжеЕС ожидает обновленный "список Сенцова", Украина говорит о сотне новых имен для санкций

По словам министра, вокруг вопросов выполнения базового блока условий безопасности и выполнения ключевых стандартов ОБСЕ ведется разговор с РФ. "Пока что Россия последовательно блокирует это обсуждение", - сказал он.

"Поэтому будем встречаться на политическом уровне, когда будем видеть, что Россия хотя бы готова к какому-нибудь конструктивному обсуждению. Сейчас я не вижу не то что продвижения по содержанию, я не вижу со стороны России готовности к конструктивному обсуждению", - подчеркнул Климкин.