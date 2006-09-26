Почему разоткровенничался ”Макс Бешеный”

Аналитики считают далеко не случайным момент, избранный Максимом Курочкиным для искренних признаний о финансировании кампании Наталии Витренко. В политической тусовке поговаривают, что лидер объединенных эсдеков Виктор Медведчук уже сейчас начинает новый избирательный проект православно-славянской направленности. То есть, собирается играть на электоральном поле Наталии Витренко. По информации источников из окружения В.Медведчука, сейчас происходит переформатирование штаба СДПУ(о), идет подготовка к созданию информационного холдинга, в частности, в его состав войдет новый телеканал. Аналитики „об’єднаних” и их российские консультанты считают целесообразным проводить кампанию с большой временной глубиной, поскольку нужно немало времени для идентификации уже привычных и раскрученных в ходе президентской в 2004 году и последней парламентской кампаний „славянско-языково-православных” идеологем с новым брендом.

Источник допускает, что к разработке и реализации нового проекта может быть причастен первый вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев, который является, по слухам, личным другом Медведчука и кремлевским куратором Макса Курочкина (последний никогда и не скрывал своих теплых отношений с Виктором Владимировичем).

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