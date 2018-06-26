Почему разоткровенничался „Макс Бешеный”?

Российский бизнесмен, бывший исполнительный директор так называемого „Российского клуба” в Киеве Максим Курочкин, известный в определенных кругах как „Макс Бешеный”, сделал вчера довольно неожиданное признание об источниках финансирования избирательной кампании блока Наталии Витренко. Мол, главным финансистом этой кампании была партия "Российско-Украинский Союз" ("Русь"), а к членам этой партии деньги попадали именно от Курочкина.

"На прошлых парламентских выборах я поддерживал Наталию Михайловну Витренко, а многие мои друзья были членами партии "Российско-Украинский Союз", вошедшая в блок "Народная оппозиция", - сказал российский бизнесмен в интервью газете "Комсомольская правда" в Украине". "И именно партия "РУСь" финансировала львиную долю расходов избирательной кампании Витренко, что позволило сделать блок "Народная оппозиция" влиятельной политической силой", - добавил бывший владелец днепропетровского рынка „Озерки”, объявленный в розыск украинским Интерполом.

Странное дело, когда в начале апреля 2006 года министр внутренних дел Юрий Луценко заявил о том, что избирательная кампания блока "Народная оппозиция" финансировалась российским бизнесменом Курочкиным, Макс через несколько дней в интервью все тому же своему любимому изданию "Комсомольская правда" в Украине" дал сердитый ответ: "Ни Витренко, ни кого-то другого я, понятно, не финансировал. Я бизнесмен. И свой бизнес в Украине свернул больше года назад. Зачем мне тогда украинская политика, если у меня нет здесь бизнеса?".

После таких решительных опровержений нынешний приступ откровенности у миллионера с, мягко говоря, неоднозначным прошлым на первый взгляд кажется несколько неожиданным. Но лишь на первый. Отметим, что формулировки интервью Макса Курочкина явно выверялись юристами. Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за финансирование избирательных кампаний политических сил иностранными гражданами. Но Курочкин говорит лишь о безымянных многочисленных „друзьях” из партии „РУСь”. А отдельным индивидам деньги из-за границы давать можно. Даже если они, скажем, члены партии тяжелобольных.

Кроме того, далеко не случайным выглядит момент, выбранный Курочкиним для чистосердечных признаний . В политической тусовке поговаривают, что лидер объединенных эсдеков и злой гений украинской политики Виктор Медведчук уже сейчас начинает новый избирательный проект православно-славянской направленности. То есть, собирается играть на электоральном поле Наталии Витренко. В принципе, замысел имеет право на жизнь, ведь „регионалы”, оказавшись при власти, на министерских постах, вынуждены приглушать радикальную тональность своей риторики в части „НАТО”, „второго государственного” „канонического православия” и т. п. Тут и появится возможность переключить на себя радикальный сектор электората Партии Регионов. А этот электоральный сегмент вполне многочисленен.

По информации источников из окружения В.Медведчука, сейчас идет переформатирование штаба СДПУ(о), готовится создание информационного холдинга, в частности, в его состав войдет новый телеканал. Аналитики „об’єднаних” и их российские консультанты считают целесообразным проводить кампанию с большой временной глубиной, поскольку нужно немало времени для идентификации уже привычных и раскрученных в ходе президентской в 2004 году и последней парламентской кампаний „славяно-языково-православных” идеологем с новым брендом.

Источник допускает, что к разработке и реализации нового проекта может быть причастен первый вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев, как считается, личный друг Медведчука и кремлевский куратор Макса Курочкина (последний никогда и не скрывал своих теплых отношений с Виктором Владимировичем).

В этой ситуации Наталия Витренко, очевидно, по замыслу разработчиков проекта, должна или „лечь” под новое образование, влиться в него, или ее попросту уберут с дороги. Скажем, обнародование расписок о получении средств с подписью Наталии Михайловны способно подкосить ее политические перспективы.

Не потому ли так растерянно звучит опровержение слов Курочкина, обнародованное заместителем председателя ПСПУ Владимиром Марченко? Мол, „российский бизнесмен Максим Курочкин не финансировал во время парламентских выборов в этом году ни ПСПУ, ни избирательную кампанию Наталии Витренко”.

Но при этом Марченко не исключил возможности финансирования Курочкиным партии “Российско-Украинский Союз”, подчеркнув, что договоренности о создании избирательного блока, совместных действий во время избирательной кампании, строились с партией “РУСь” и ее лидером в Украине Иваном Симоненко, а не с Курочкиным. К тому же, утверждает Марченко, “РУСь” не выполнила всех взятых на себя обязательств, в том числе финансовых. “Остались невыплаты просто огромные. И все это легло просто-напросто на Наталию Витренко”, - сказал он. По словам Марченко, после выборов ПСПУ пришлось гасить эти долги.

"Что-то мы смогли погасить, а какие-то долги до сих пор висят, и для нас это моральная гиря. 24 июня на съезде партии мы разорвали отношения с партией "Российско-Украинский Союз", и Витренко официально принесла извинения штабам, агитаторам, по отношению к которым не выполнены финансовые обязательства", - сообщил Марченко.

Во-первых, „РУСь” все-таки работала на кампании блока Витренко. Кроме того, люди, участвовавшие в этой кампании, утверждают, что средства тогда распределялись централизованно, высшим руководством блока Витренко. В том числе, оттуда якобы получали деньги и функционеры партии „РУСь”. А в штабе „Народной оппозиции” за работу со СМИ отвечала группа специалистов, до того работавших в структурах Виктора Медведчука.

Напомним, в начале апреля 2006 года министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что избирательная кампания блока "Народная оппозиция" финансировалась Курочкиным, известным также как "Макс Бешеный".

Максим Курочкин сегодня проводит видеоконференцию в режиме онлайн на сайте, контролируемом СДПУ(о). То есть, возобновляет свое присутствие в Украине. И в дальнейшем явно будет висеть дамокловым мечом над головой Натали Витренко...

Николай Писарчук