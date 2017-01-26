Порошенко призвал Европарламент поддержать Украину

Об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко с президентом Европарламента Антонио Таяни, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поздравил Таяни с избранием на должность и выразил надежду на продолжение решительной поддержки со стороны Европарламента Украины в вопросе восстановления территориальной целостности и углубления отношений с Евросоюзом.

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Лидеры обсудили перспективы завершения Европейским Союзом процедур, необходимых для введения безвизового режима для граждан Украины, а также вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Порошенко поблагодарил Европарламент за соблюдение политики непризнания аннексии Россией Крыма и обратился с просьбой активно противодействовать репрессиям и нарушениям прав человека Россией в отношении граждан Украины, в том числе крымских татар, а также содействовать освобождению всех незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации заложников.