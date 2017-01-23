Порошенко прилетел в Эстонию
12:17, 23 января 2017Политика
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Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Эстонию.
Порошенко прибыл в Эстонию / president.gov.ua
Об этом говорится в Twitter президента.
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«Начал официальный визит в Эстонскую Республику», - сказано в сообщении.
Ожидается, что президент Украины проведет встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом, а также спикером Рийгикогу (парламента) Ейки Нестором.
Также состоится встреча Порошенко с представителями украинской общины.
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