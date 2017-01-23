Порошенко прилетел в Эстонию

Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Эстонию.

Об этом говорится в Twitter президента. Читайте такжеЛавров хочет, чтобы Европа "убедила" Украину выполнить политическую часть Минска-2 до восстановления контроля над границей «Начал официальный визит в Эстонскую Республику», - сказано в сообщении. Ожидается, что президент Украины проведет встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом, а также спикером Рийгикогу (парламента) Ейки Нестором. Также состоится встреча Порошенко с представителями украинской общины.

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