Порошенко прилетел в Эстонию

12:17, 23 января 2017
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Эстонию.

Порошенко прибыл в Эстонию / president.gov.ua

Об этом говорится в Twitter президента.

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«Начал официальный визит в Эстонскую Республику», - сказано в сообщении.

Ожидается, что президент Украины проведет встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом, а также спикером Рийгикогу (парламента) Ейки Нестором.

Также состоится встреча Порошенко с представителями украинской общины.

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Теги: #Порошенко